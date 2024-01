Saponara è già in Turchia per le visite con l’Ankaragucu

Riccardo Saponara è già in Turchia per le visite con l’Ankaragucu, confermata le nostra esclusiva di ieri. Completati gli esami strumentali, arriverà l’annuncio a conferma della volontà di fare una nuova esperienza lontano dall’Italia. Saponara era in scadenza con il Verona, la sua carriera ripartirà dall’Ankaragucu.

Foto: Twitter Verona