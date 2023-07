Sanzioni UEFA: Barcellona mezzo milione di multa, Manchester United 300 mila euro

L’Organo di controllo finanziario dei club Uefa (Cfcb) si è espresso con un comunicato su numerose squadre di vertice europee, dividendole tra chi è risultato virtuoso secondo i parametri del Fair Play finanziario e su chi invece è stato chiamato a pagare delle multe. Mentre le tre squadre italiane che sono state menzionate, Milan, Inter e Roma, risultano “aver rispettato i paletti”, risultano “promossi” anche i francesi Lilla, Monaco e Paris Saint-Germain e i turchi del Beşiktaş. Multe invece per il Barcellona, mezzo milione di euro, il Manchester United, 300 mila, l’Istanbul Başakşehir FK, 400 mila euro di multa, i turchi del Konyaspor, i ciprioti dell’Apoel Nicosia, i belgi dell’Anderlecht, i lettoni del Riga, gli sloveni dell’Olimpia Lubiana e gli slovacchi dello Slovan Bratislava, tutti condannati a piccole sanzioni. In particolare il Barcellona è stato condannato alla multa per nona ver comunicato correttamente i dati sui propri benefici fiscali, mentre il Başakşehir per non aver rispettato i target finanziari. Deficit minori per lo United.

Foto: facebook uefa