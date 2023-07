Comunicato UEFA: “Milan, Inter e Roma hanno rispettato i paletti del Fair Play Finanziario”

Milan, Inter e Roma hanno rispettato gli obblighi concordati del Fair Play Finanziario. La UEFA lo ha reso noto con un comunicato, che riguarda anche altre squadre non italiane: “AC Milan (ITA) , AS Monaco FC (FRA) , AS Roma (ITA) , Beşiktaş JK (TUR) , FC Internazionale Milano (ITA) , Olympique Marsiglia (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) hanno tutti raggiunto gli obiettivi fissati per l’esercizio 2022. Il CFCB continuerà a monitorare il rispetto dell’accordo transattivo durante la prossima stagione”.

Foto: facebook uefa