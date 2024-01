Santiago Castro al Bologna: via libera. Di Vaio in Argentina per i dettagli

Santiago Castro va al Bologna. Era la prima scelta per l’attacco, nelle ultime ore è arrivato il via libera del Velez Sarsfield, al punto che Marco Di Vaio sarà presto in Argentina per definire i dettagli. Operazione da circa dieci milioni. Vi avevamo parlato nei giorni scorsi di uno sprint Bologna lanciato sia per Amian che per Castro, sul terzino dello spazio l’ha spuntata il Nantes, ma per Castro siamo ai dettagli.

Foto: logo Bologna