Sansone: “Thiago Motta mi disse di andare via, ora l’ho convinto”

L’attaccante del Bologna, Nicola Sansone, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Il numero dieci dei felsinei ha trovato spazio nelle ultime uscite della squadra in Serie A, il tecnico Thiago Motta lo ha schierato come punta centrale in virtù della pesante assenza di Marko Arnautovic. Nell’ultima partita disputata contro l’Udinese è arrivata una rete importante, decisiva per ottenere la definitiva vittoria esterna alla Dacia Arena. Di seguito alcune dichiarazioni: “Udine liberazione assoluta. Per i tre mesi che ho passato, per alcune parole che mi avevano fatto dispiacere, perché mi era stato annullato un gol prima, perché contro Bijol era angolo o rigore. Mai voluto andarmene, poi siamo in pieno mercato e non si sa mai, ma sto bene qui. Magari mi sarebbe piaciuto essere coinvolto un po’ di più. Tanto che dopo l’Inter ho chiesto un confronto con Motta. Mi disse che sarebbe stato meglio trovare un’altra squadra. Ci rimasi male, non me l’aspettavo, ma la sincerità l’ho apprezzata. Così come ho apprezzato fiducia e complimenti che mi ha fatto pubblicamente dopo l’Atalanta. Persona vera”.

Foto: Instagram Bologna