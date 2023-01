Un grande Spezia abbatte il Toro con Nzola. A Udine Sansone e Posch esaltano il Bologna: 2-1

Le due partite di Serie A previste per le ore 15:00, Torino-Spezia e Udinese-Bologna, si sono concluse con i risultati di 0-1 e 1-2. Per quanto riguarda la vittoria dei liguri, ci pensa Nzola ad insaccare per i 3 punti di mister Gotti, regalando allo Spezia una boccata d’aria in classifica dopo la sconfitta del Sassuolo. Il Torino cade dunque in casa dopo l’impresa in Coppa Italia. Discorso diverso per l’Udinese invece, i friulani si fanno rimontare da Sansone (già autore del pareggio, poi annullato dal Var) e Posch. La squadra di Sottil non riesce più a vincere in questa seconda parte di campionato.

