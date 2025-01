Sané sul futuro: “Alcuni club si sono informati. Rinnovo? Per ora non ci penso”

Il futuro al Bayern Monaco di Leroy Sané è ancora appeso a un filo. Il giocatore, con un contratto in scadenza a giugno, continua a lanciare segnali ambivalenti e il rinnovo col passare del tempo diviene sempre più incerto. L’esterno ex Manchester City nella sua esperienza in Baviera non ha mai convinto in pieno, e il club (che nella giornata di ieri ha prenotato il talento Tom Bischof per la prossima stagione) ha bisogno di conferme da parte del tedesco, sia sul campo che dal punto motivazionale. Il classe ’96 ha rilasciato un’intervista a Bild, in cui ha parlato del suo futuro.

“Certo, i club si sono già informati sulla mia situazione. Ma tutti conoscono la mia posizione. Rinnovo? Non ci penserò per il momento, ma mi concentrerò sul FC Bayern e cercherò di avere più successo possibile con la squadra”.

Foto: Instagram Sané