Ufficiale: Bischof è un nuovo giocatore del Bayern Monaco

Il talento Tom Bischof ha firmato un contratto di 4 anni con il Bayern Monaco. Il talento ex Hoffenheim, rimarrà fino a giugno nella sua attuale squadra (col quale terminerà il suo contratto), e si unirà ai bavaresi nella prossima stagione. Qui di seguito il comunicato.

“L’FC Bayern si è assicurato l’ingaggio del centrocampista Tom Bischof, 19 anni, per la prossima stagione. Il giovane nazionale tedesco si trasferirà a parametro zero dal TSG Hoffenheim in estate e riceverà un contratto fino al 30 giugno 2029”.

Foto: Instagram Bayern Monaco