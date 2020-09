Sanabria, il Genoa è in pressing da quattro giorni per il ritorno

Il Genoa ha accolto Zappacosta (anticipazione di Sportitalia di ieri mattina) per le visite, aspetta Pjaca dalla Juve e da quattro giorni, come già anticipato, è in pressing per Antonio Sanabria. Il suo ritorno è una priorità, con l’avallo di Maran, anche per sul talento dell’attaccante nessuno discute. Ora siamo entrati nel vivo della trattativa con il Betis, il Genoa vuole insistere.

Foto: Twitter Genoa