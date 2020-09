Esclusiva: il Genoa spinge per il ritorno di Sanabria. E Juan Jesus ha detto sì

Letteralmente scatenato, il Genoa, un affare dietro l’altro. Negli ultimi giorni ha chiuso per Asoro, Badelj, Melegoni, dopo aver definito in tempi non sospetti Charpentier (poi girato alla Reggina). Presto toccherà all’attaccante Males, esiste un’intesa con l’Inter, ma nel frattempo il club rossoblu è in pressing per il ritorno di Antonio Sanabria dal Betis, c’è il gradimento di Maran. Intanto, Juan Jesus ha detto sì, ora serve il via libera della Roma, che aspetta sempre più il ritorno di Smalling.

Foto: Twitter Genoa