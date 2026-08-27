Samuele Ricci al Como in dirittura. Una rincorsa dal 16 agosto

27/08/2026 | 09:38:19

Lo scorso 16 agosto vi avevamo svelato la pista Como per Samuele Ricci, autentica novità in quelle ore. Avevamo aggiunto che il club avrebbe approfondito per un profilo gradito, alla ricerca di profili italiani da inserire in organico. Il 20 agosto avevamo aggiunto che la formula per il centrocampista in uscita dal Milan sarebbe stata quella del prestito con diritto di riscatto. C’è stato qualche giorno di riflessioni, ma adesso siamo ai dettagli. Operazione di circa un paio di milioni per il prestito con diritto di riscatto per una valutazione complessiva sotto i 25 milioni. Samuele Ricci al Como, ci siamo.

Foto: X Milan