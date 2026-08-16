L’indiscrezione: Samuele Ricci, c’è anche il Como con l’Atalanta

16/08/2026 | 23:42:17

Samuele Ricci non è almeno sulla carta una dei possibili esuberi del Milan, ma in caso di un’offerta interessante la cessione andrebbe messa in preventivo. Mesi fa vi avevamo parlato dell’Atalanta, era maggio, un’idea che resiste. Ma in casa Dea devono esserci cessioni per accogliere nuovi acquisti, il discorso vale per Savona sulla fascia destra (Bellanova parte solo per un’offerta importante). La novità è che in giornata Ricci è stato proposto anche al Como che, a caccia di italiani, valuterà con attenzione.