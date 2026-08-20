Samuele Ricci, l’Atalanta da maggio. E il Como che studia la formula

20/08/2026 | 10:40:03

Samuele Ricci con buone probabilità lascerà il Milan. Ma il Milan non vuole svenderlo e soprattutto cerca una formula giusta. Da domenica scorsa vi abbiamo segnalato il forte interesse del Como che ieri si è avvicinato ma non ha ancora chiuso. Anche perché il Como sta decidendo su Kean per un rilancio con la Fiorentina. L’interesse per Ricci è alto, così come l’Atalanta è stato il primo club a informarsi (come anticipato a maggio) sull’ex Torino. Adesso servono gli incastri in grado di convincere il Milan.

Foto: X Milan