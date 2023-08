Sampdoria, respinto il ricorso di Ferrero contro la nuova proprietà

Il ricorso presentato dall’ex presidente della Sampdoria Ferrero, fatto per ottenere la misura cautelare dell’inibizione ai futuri aumenti di capitale da parte della nuova proprietà, è stato respinto. Ciò significa che Radrizzani e Manfredi, i nuovi proprietari, potranno procedere all’aumento di capitale così come previsto nel piano di ristrutturazione. Ferrero, quando conoscerà il dispositivo della sentenza, avrà 15 giorni di tempo per presentare un nuovo ricorso. Di seguito l’ordinanza del giudice Paolo Gibelli: “La cessione non appare invalida, ove invalida al più potrebbe essere annullabile per un dato del tutto interno a Ssh, ovvero il dissidio dei soci. Si tratta di un dato che non vi è alcuna prova che né la Sampdoria né Blucerchiati potessero apprezzare. Come detto se la cessione della prelazione è valida non vi è alcun fumus bonis iuris”.

Foto: sito Sampdoria