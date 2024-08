Samardzic, sempre più Atalanta. Poi il maggiordomo ci dirà il nome degli “assassini”

Lazar Samardzic viaggia sempre più spedito verso l’Atalanta. E conferma ulteriormente l’indiscrezione di Tutto Atalanta che lo scorso 9 agosto (il giorno di Dia alla Lazio…) aveva accostato per la prima volta il centrocampista serbo al club di Percassi. Ieri abbiamo aggiunto che l’ultima offerta della Dea per O’Riley è stata respinta, come se il Celtic volesse giocare a prescindere al rialzo. Samardzic ha una valutazione di 25 milioni, bonus compresi, la stessa per tutti. Ci aveva provato il Milan, trovando l’accordo sulle commissioni, che poi si è dedicato ad altre priorità. Adesso l’Atalanta può andare fino in fondo, poi vedremo come finirà per Nico Gonzalez (la Juventus aspetta) e Koopmeiners (priorità da sempre della stessa Juve). Insomma, è sempre più vicina la fine del “giallo”. E presto il maggiordomo ci dirà il nome degli “assassini” perché uno solo non basta…

Foto: Instagram Samardzic