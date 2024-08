L’indiscrezione: Atalanta, l’ultima offerta per O’Riley e le trame per Samardzic. Su Kalulu…

L’Atalanta ha presentato una nuova offerta per Matt O’Riley, toccando quota 25 milioni e aggiungendo 2-3 milioni di bonus. Siamo più o meno in linea con la richiesta del Celtic, ma qui si tratta di capire se siamo all’interno di un gioco al rialzo che possa far innervosire l’Atalanta. Proprio per questo motivo l’Atalanta è andata su Samardzic, una trama che può svilupparsi sotto i 25 milioni, con base di 20 milioni più bonus, una proposta che l’Udinese accetterebbe. Vedremo se l’Atalanta aspetterà ancora per O’Riley oppure se affonderà per Samardzic. Passaggio indispensabile per liberare Koopmeiners, destinazione Juventus. Per la difesa sono circolate in giornata voci di un inserimento per Pierre Kalulu che è al centro dell’intrigo Milan–Juventus (i due club sono d’accordo da giorni ma il diritto interessa non scioglie le riserve). In realtà, l’Atalanta non è su Kalulu e spera sempre di trovare una chiave per arrivare a Danso del Lens pur seguendo altre piste.

Foto: Instagram Samardzic