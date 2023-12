Samardzic-Napoli, ił terzo step per chiudere: da luglio alla scorsa settimana…

Lazar Samardzic è sempre più fuori dai giochi dell’Udinese. Nella conferenza stampa di ieri, Cioffi ha detto che non potrebbe trattenerlo nel caso in cui la società gli desse l’input di una cessione, lo scarso utilizzo (anche contro il Bologna circa 10 minuti) impone una rapida decisione. Il Napoli è al terzo step, questa volta per chiudere: la scorsa estate ci aveva provato in modo molto concreto, poi è accaduto quello che è accaduto, il naufragio della trattativa con l’Inter e la sua permanenza in Friuli. La scorsa settimana vi avevamo parlato di un nuovo, concreto, contatto partendo dal presupposto che la resistenza dell’Udinese – inizialmente contraria a una cessione a gennaio – si sarebbe potuta modificare. Ed è quanto sta avvenendo, nel senso che, adesso, il Napoli – dopo aver ceduto Elmas al Lipsia – vuole spingere, conoscendo la valutazione. Parliamo di circa 25 milioni, partendo da una base di 18-20 per arrivare a quanto richiesto dalla famiglia Pozzo. Come già raccontato, la Lazio ha fatto un sondaggio e si è fermata lì, conoscendo la valutazione di Samardzic. Adesso il Napoli è atteso al terzo e decisivo step tenendo anche conto della situazione contrattuale di Zielinski.

L’#Udinese ha sempre detto di non voler cedere #Samardzic a gennaio, ma le cose possono cambiare. E i contatti con il #Napoli risalgono allo scorso luglio 👇 L’indiscrezione: Samardzic, contatti vivi tra Napoli e Udinese | Alfredo Pedullà https://t.co/ab5pC0Ivex — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 22, 2023

Foto: Instagram Udinese