Esclusiva: Samardzic in bilico. Non solo Napoli, anche la Lazio farà un sondaggio

La premessa è fondamentale: l’Udinese ha sempre pensato di non privarsi di Lazar Samardzic a gennaio, chiave fondamentale per la salvezza. Ma tra il dire e il fare c’è… Cioffi, nel senso che Samardzic non è più un titolare fisso e questo particolare non può fare particolarmente piacere al diretto interessato. Mettiamola così: l’Udinese non vuole cederlo, ma le cose possano cambiare e comunque è una situazione da seguire. Del Napoli (che gradisce molto e in contatto dalla scorsa estate) abbiamo detto quasi una settimana fa, la Juve fin qui non ha mai approfondito, attenzione alla Lazio che aveva monitorato con grande attenzione la scorsa estate prima di andare su Guendouzi. Qui stiamo parlando di caratteristiche diverse e l’infortunio di Luis Alberto (lesione agli adduttori) più la situazione di Kamada (contratto in scadenza e possibilità di essere convocato in Coppa d’Asia) rendono inevitabile un intervento. Possibilmente andando su gente già protagonista nel nostro campionato, senza chiudere agli stranieri ma sapendo che in quel caso i tempi sull’apprendistato si allungherebbero. Di sicuro un sondaggio per Samardzic la Lazio lo farà, il resto lo vedremo. La scorsa estate il club friulano aveva accettato Basic in contropartita (bisogna capire cosa ne penserebbe il centrocampista fuori dai giochi) ma chiedeva almeno 17-18 milioni in aggiunta. Per il momento sono appunti di lavoro, in attesa di capire meglio la situazione.

Foto: Instagram Lazar Samardzic