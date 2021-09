SAMARDZIC, 8 MINUTI PER STUPIRE

L’Udinese di mister Luca Gotti è a 7 punti dopo le prime 3 giornate, una partenza sprint per i bianconeri che ieri hanno battuto lo Spezia di misura grazie al guizzo di un nome nuovo: Lazar Samardzic.

Dribbling e destro su cui nulla può Zoet che regala il successo ai friulani, ecco come ha parlato il tedesco ai microfoni di DAZN dopo la gara del Picco:

“Se mi aspettavo un esordio del genere? Ovviamente no (ride ndr), ma tutti i compagni mi avevano fatto questo augurio”.

Sull’ambiente Udinese

“L’ambiente è ottimo per crescere, abbiamo ottenuto subito un punto contro una grande come la Juventus e ora sono arrivate due vittorie, l’atmosfera è sicuramente positiva, mi trovo molto bene qui”.

Su Gotti

“Mi chiede soprattutto di lavorare bene in campo e fuori, sto cercando di fare del mio meglio per ripagare la fiducia che ha in me. Sono felicissimo, voglio dare il mio apporto, non c’è competizione ci aiutiamo e tutti mi stanno dando una mano”.

Parliamo di un tedesco di origini serbe, infatti Lazar Samardzic nasce a Berlino il 24 febbraio del 2002 e cresce nelle giovanili dell’Herta, squadra della sua città natale. E’ un centrocampista moderno con grandi doti offensive, come dimostrato proprio ieri. Si trova a suo agio come trequartista ma può adattarsi a diverse posizioni, la grande visione di gioco e la dinamicità lo contraddistinguono. Nel 2019 viene inserito nella lista dei sessanta migliori calciatori nati nel 2002 da The Guardian.Ai tempi dell’Under 19 con la maglia dell’c’erano numerosi scout sugli spalti per lui, non è servito attendere molto perché arrivasse l’esordio in prima squadra a dare la conferma di quanto di buono ci si aspettava.Ilriesce a portarlo in biancorosso nella finestra di mercato estiva del 2020 per 500mila euro, ma registra solo 7 presenze nella stagione scorsa di Bundesliga e, come riportato dalla Bild in tempi non sospetti, finisce nella lista degli esuberi del club. Il 5 agosto viene ufficializzato dall’Udinese , deciso a sfruttare l’occasione Samardzic pagandone il cartellino 3 milioni di euro. Un giorno dopo, nell’amichevole contro il Cjarlins Muzane, è già tra i migliori in campo.Ieri, 12 settembre, gli sono bastati otto minuti per colpire in Serie A, subentrando al posto di Deulofeu e mettendo al tappeto lo Spezia. Le premesse sono eccellenti, abbiamo già raccontato dell’importanza del colpo Beto , eppure probabilmente l’Udinese riuscirà a sorprenderci anche con questo gioiellino tedesco.