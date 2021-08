Ufficiale: colpo in casa Udinese, preso Samardzic dal Lipsia

Nuovo arrivo in casa Udinese: si tratta del tedesco Lazar Samardzic. Il giovane trequartista classe 2002 arriva dal Lipsia dove, nella scorsa stagione tra una forte concorrenza con i compagni, il Covid e un infortunio al menisco, ha disputato solo 10 partite. A Udine per ricominciare e per brillare.

Foto. Twitter Udinese