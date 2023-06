SAM BEUKEMA, IL BOLOGNA SI COLORA DI ORANGE

Come anticipato. il Bologna è vicino a ingaggiare il difensore Sam Beukema, per rinforzare la retroguardia, che vedrà gli emiliani anche privi di Soumaoro infortunato. Beukema, classe 1998, è di proprietà dell’AZ Alkmaar. Si tratta di una operazione da 6-7 milioni, trattativa in stato avanzato e contatti in corso per arrivare alla definizione.

Scopriamo meglio chi è questo difensore che presto potrebbe giocare in Serie A.

Nato a Deventer , il 17 novembre 1998, 25 anni ancora da compiere, Beukema è cresciuto nel settore giovanile del Go Ahead Eagles. Ha debuttato in prima squadra il 1º settembre 2017 in occasione dell’incontro di Eerste Divisie pareggiato 1-1 contro l’Helmond Sport. Gioca negli Ahead Eagles fino al 2020-21, sempre nella seconda divisione olandese. Stagione, quest’ultima, che è quella della consacrazione per Sam.

Il Go Ahead Eagles chiude il campionato di “Keuken Kampioen Divisie, la nostra Serie B, al secondo posto con la promozione in Eredivisie.Beukema a ventitre anni vince il premio di miglior giocatore della stagione (che chiuse inoltre con 8 gol), cosa che chiaramente attira le attenzioni dei top club olandesi.

Nell’estate 2021, lo acquista l’AZ Alkmaar per 500 mila euro più bonus, che arrivano fino a 1 milione.

Con l’AZ è subito titolare fisso, totalizza 40 presenze e 3 gol il primo anno (2021-22) e 37 presenze e una rete, la stagione appena conclusa. Ha debuttato anche nelle competizioni europee, giocando sia in Europa League che in Conference League.

Si tratta di un difensore strutturato fisicamente, di buona forza e gamba in campo aperto. E’ elegante e preciso negli interventi, come dimostrato dai soli 2 cartellini gialli stagionali in Eredivisie. Insomma, un profilo completo, come ricercato dalla dirigenza rossoblu. Alto 188cm, ha un gran fisico, bravo negli anticipi e nei colpi di testa.

In Olanda stravedono per lui. Etichette e paragoni si sprecano, in particolare con van Dijk. Quel Van Dijk che spera di affiancare con la maglia della Nazionale olandese.

La grande opportunità di crescita, in un campionato che cura molto la fase difensiva, gliela può dare quindi il Bologna. Beukema può essere anche un valore aggiunto nei calci d’angolo offensivi, visto che, come abbiamo detto, è molto bravo di testa e lucido sotto porta.

Non vantaq presenze nelle Nazionali giovanili dell’Olanda, nemmeno in quella maggiore, ma la sua crescita è esponenziale sotto tutti i punti di vista nelle ultime stagioni e magari, mettendosi in luce in Serie A, potrà strappare quella convocazione che tanto sogna in maglia Oranje.

Intanto per Sam ora si aprono le porte del Bologna, un club che negli ultimi anni ha fatto crescere tanti giovani e ha lanciato anche tanti difensori. E anche Boukema spera che la storia possa ripetersi.

Foto: Instagram personale