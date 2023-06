L’indiscrezione: Bologna, le verità su Barrow. E Beukema si avvicina

Si parla molto di Musa Barrow in uscita, l’attaccante gambiano non è incedibile ma serve una proposta che accontenti il Bologna. I sussurri sul Fenerbahce non hanno portato fin qui a una trattativa, vedremo più avanti. Intanto, il Bologna cerca un difensore di qualità e l’ha individuato in Sam Beukema, classe 1998, di proprietà dell’AZ Alkmaar. Operazione da 6-7 milioni, trattativa in stati avanzato e contatti in corso per arrivare alla definizione, nelle idee del Bologna è il profilo ideale per sostituire l’infortunato Soumaoro.

Foto: Instagram Beukema