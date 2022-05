Salihamidzic su Mazraoui al Bayern: “Mancano piccoli dettagli, ma le sensazioni sono positive”

Hassan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni del quotidiano Münchner Merkur dell’oramai certo approdo in terra tedesca di Noussair Mazraoui, in procinto di lasciare l’Ajax: “Mancano ancora piccoli dettagli da sistemare, ma le sensazioni sono molto positive. Il calciatore era cercato da squadre provenienti da ogni parte d’Europa“. Lo scorso sette aprile vi parlammo dell’operazione in chiusura: ora è fatta, Mazraoui pronto a conoscere il mondo Bayern.

Foto: Twitter Champions League