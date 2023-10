Salernitana, solo Pippo Inzaghi: si cerca l’accordo. Le colpe di De Sanctis

Come anticipato ieri, Pippo Inzaghi ha dato totale apertura alla Salernitana, è lui l’unico candidato per la panchina granata dopo le indiscrezioni della scorsa settimana. C’è stata l’apertura del presidente Iervolino, passaggio fondamentale per concretizzare l’arrivo di super Pippo e per formalizzare l’esonero di Paulo Sousa. I dialoghi sono in corso, l’impegno dovrebbe essere fino a giugno senza altri vincoli. E Inzaghi, che ha voglia di rientrare, non ne fa una questione economica. Per ora non in discussione Morgan De Sanctis, il direttore sportivo colpevole almeno quanto l’attuale allenatore (se non di più…) del disastro Salernitana, di un mercato insipido e di esborsi enormi per acquistare difensori che nel tempo si sono dimostrati non all’altezza di quanto investito.

