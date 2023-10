Il retroscena: Pippo Inzaghi apre alla Salernitana. Ora tocca a Iervolino

La Salernitana va alla sosta con tre punti in otto partite, bottino misero. La stagione è lunga, ma non è che ci sia troppo tempo. Normale che Paulo Sousa sia più fuori che dentro, vittima anche di una campagna acquisti che vede il direttore sportivo De Sanctis sul banco degli imputati. Operazioni misere tecnicamente e che valgono meno della sufficienza stiracchiata dell’ultima sessione di mercato. Eravamo stati generosi… La scorsa settimana TuttoSalernitana ha accostato per la prima volta il nome di Pippo inzaghi alia panchina granata. Ora possiamo aggiungere che l’apertura di Inzaghi è totale, accetterebbe senza problemi e con il giusto entusiasmo. Ora tocca a Iervolino che ha un buon rapporto con Inzaghi e che deve fare il prossimo passo.

