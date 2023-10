Salernitana, Pippo Inzaghi ha accettato tutte le condizioni. Ora Iervolino…

Pippo Inzaghi unico candidato da ieri per la panchina della Salernitana, con apertura totale e disponibilità assoluta. Ulteriore conferma: nei dialoghi di oggi con Iervolino ha accettato tutte le condizioni, non ha chiesto opzioni, accetta fino a giugno, esattamente secondo le indicazioni già chiare ieri. Inzaghi ha grande voglia di tornare, quindi non ha messo alcun tipo di paletto. Cosa manca adesso? La comunicazione ufficiale di Iervolino a Paulo Sousa, passaggio non banale e decisivo per la svolta. La scelta per la sostituzione del tecnico portoghese è stata fatta.

