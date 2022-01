Salernitana, nessuna sorpresa: in arrivo Federico Fazio

Federico Fazio sarà un nuovo difensore della Salernitana. Confermate le nostre indiscrezioni dei giorni scorsi, il centrale era un pallino di Walter Sabatini e si è liberato dalla Roma. Adesso si metterà a disposizione di Colantuono per la sua nuova esperienza. La Salernitana spera di prendere Izzo, ma non c’è ancora il via libera del diretto interessato.

Foto: Twitter Roma