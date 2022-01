L’indiscrezione: Salernitana, da Fazio e Verdi a Simy e Gondo

La Salernitana ha frenato per Diego Costa, i motivi sono quelli che abbiamo spiegato ieri. E difficilmente ci saranno margini per riaprire. Le due operazioni più vicine alla conclusione sono quelle relative a Verdi dal Torino (come già raccontato) e al difensore Fazio in uscita della Roma. Piace sempre Dragusin, di proprietà della Juve e in prestito alla Samp. Poi serviranno gli attaccanti per liberare sia Simy (il Parma ha l’accordo) e Gondo (come anticipato giorni fa, spinge la Cremonese).