Salernitana, il giorno di Piatek. Visite mediche in corso a Villa Stuart

La Salernitana è pronta a dare il benvenuto a Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco, che ha già giocato tra le fila di Genoa, Milan e Fiorentina, torna in Italia per la quarta avventura in Serie A. Proprio in questi minuti ha raggiunto Villa Stuart, clinica di riferimento di Roma, per sottoporsi alle visite mediche. Poi arriverà la firma sul contratto e diventerà ufficialmente un giocatore granata.

Foto: Twitter Fiorentina