Il retroscena: Salernitana, per ora Pinamonti non apre. Pressing su Piatek e Djuricic

La Salernitana ha raggiunto un accordo con l’Inter per Andrea Pinamonti, ma in base alle nostre ultime verifiche l’attaccante classe 1999 non ha aperto alla soluzione. E non ha intenzione di decidere nelle prossime ore, possibile che chieda più tempo. Più o meno la stessa situazione che aveva coinvolto il Monza diverse settimane fa, accordo con l’Inter e perplessità di Pinamonti. Quest’ultimo sa di essere nella lista dell’Atalanta (a maggior ragione se partisse Muriel) e da dieci giorni – come raccontato – del Sassuolo in previsione di una partenza di Scamacca, poi verificatasi con il trasferimento al West Ham. Ora la Salernitana cercherà di alzare il pressing per Piatek, dopo aver incassato il sì del diretto interessato, senza perdere di vista il francese Maupay del Brighton, un altro obiettivo concreto. Intanto, sono stati fatti passi in avanti per l’arrivo di Djuricic, centrocampista offensivo svincolatosi dal Sassuolo. Mentre domani Federico Bonazzoli si sottoporrà alle visite mediche per un ritorno importante e molto prezioso, è stato uno degli artefici della miracolosa salvezza granata

Foto: Twitter Empoli