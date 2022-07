Salernitana: Ederson fuori, Botheim dentro (con Lovato). Via al nuovo corso

Erik Botheim è arrivato in serata a Napoli per iniziare la sua nuova avventura alla Salernitana. Un colpo importante che lo stesso De Sanctis aveva anticipato durante la sua conferenza stampa di presentazione: “Va avanti la trattativa, è molto vicino. Pensiamo di poter chiudere la questione a breve“. Solita presentazione in cui il direttore aveva fatto una dichiarazione importante sul futuro di Ederson: “Sono lieto di annunciare che il giocatore ed il suo entourage hanno deciso di restare“. Un annuncio che si è rivelata essere solo un sogno illusorio durato poco meno di due giorni per i tifosi granata. Infatti, come vi avevamo anticipato ieri, il brasiliano è pronto ad accasarsi all’Atalanta in cambio di Lovato. Operazione che dà il via alla rivoluzione del club di Iervolino dopo l’addio, discusso, di Sabatini.

Foto: Instagram Botheim