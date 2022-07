Ederson all’Atalanta: partita riaperta alle 14, chiusura in arrivo

Ederson dalla Salernitana all’Atalanta. Partita chiusa? No, l’avevamo riaperta con un tweet delle 14,07, a conferma che non era una situazione tramontata, malgrado le dichiarazioni di ieri del direttore sportivo De Sanctis che aveva annunciato la conferma del centrocampista brasiliano alla Salernitana. In realtà, dalle 14,07 l’Atalanta si appresta a chiudere: operazione da 15 milioni circa con il difensore Lovato destinato a trasferirsi in Campania. Un colpo importante per Gasperini.

Foto: Sito Salernitana