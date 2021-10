Salah: “Con la squadra che abbiamo, vincere dovrebbe essere sempre l’unica opzione”

Mohamed Salah, assoluto protagonista del trionfo del Liverpool a Old Trafford con la sua tripletta al Manchester United, ha commentato così la gara sui propri account social: “Con la squadra che abbiamo, vincere dovrebbe essere sempre l’unica opzione”.

With this team, winning should always be the only option. pic.twitter.com/J8QDh8bWZh

— Mohamed Salah (@MoSalah) October 25, 2021