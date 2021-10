Liverpool, pokerissimo a Old Trafford (Salah fa tris). Solskjaer negli abissi

Dopo le sconfitte contro Aston Villa e Leicester, con in mezzo il pareggio casalingo contro l’Everton, cade ancora il Manchester United in Premier League. E lo fa con un brutto tonfo. Sono infatti cinque le reti che il Liverpool ha rifilato oggi pomeriggio a Ronaldo e compagni. Un 5-0 che fotografa alla perfezione la grandissima prestazione degli uomini di Klopp e quella veramente troppo scialba dei Red Devils. Sugli scudi Salah, autore di una tripletta. Di Naby Keita e Diogo Jota le altre due marcature dei Reds. Buio profondo per Solskjaer, la cui situazione a Manchester si fa davvero complicata.

Foto: Instagram Liverpool