Sala: “San Siro? Milan e Inter guardano altrove, non lo vuole più nessuno”

In seguito alle parole dell’Amministratore Delegato nerazzurro, Alessandro Antonello, sono arrivate quelle del sindaco di Milano. Giuseppe Sala si è espresso sulla questione stadio in seguito a un incontro con alcuni rappresentati di Milan e Inter. Alcune dichiarazioni del primo cittadino riportate da Sportitalia: “Antonello ha detto più o meno tutto: resta viva l’ipotesi di un unico stadio per tutte e due le squadre, ma il Milan oggi ha ufficialmente annunciato che sta guardando con interesse una nuova area e che quindi la sta guardando come iniziativa propria. Non sono sorpreso perché era uscita sui media, però proprio perché ero nella scomoda situazione di leggere le notizie, li ho convocati per questo motivo. Il processo per l’autorizzazione per lo stadio vicino al Meazza va avanti ma ho chiesto a loro entro due-tre settimane di rispondere alla nostra richiesta, che è quella di vedere il piano economico-finanziario, oppure che abbandonano l’ipotesi. Quindi saremo fermi per questo tempo in attesa che il Milan sciolga questo dubbio. L’Inter mi ha comunicato che stanno guardando un’altra area fuori Milano, non mi hanno accennato dove perché hanno un accordo di riservatezza. Viene fuori una cosa molto evidente: San Siro non lo vuole più nessuno. Sarà un problema del comune, ma un passo alla volta: aspettiamo queste settimane e vediamo il Milan cosa dice”.

San Siro: “Io sono amareggiato da sindaco, cittadino e tifoso: ma ormai era una cosa che avevamo ampiamente capito. Sarà un problema in più per noi. San Siro non può rientrare negli interessi strutturali del Comune: l’unica possibilità è aprire a operatori che ne vogliono fare un utilizzo come concerti. Degli interessati ci possono anche essere. Caro per una squadra? Non credo, ma non è il costo il problema: sono i ricavi, con le squadre che ritengono di non poter realizzare i ricavi di cui hanno bisogno. San Siro a livello di libri vale talmente poco che il Comune potrebbe cederlo ad uno dei due club ad un prezzo quasi stracciato. Io non credo che si possa fare illazioni sulla situazione delle proprietà: il Milan, nell’andare da solo, vuole sganciarsi dall’Inter. Noi come Comune? Le proprietà nel calcio sono transitorie: quando un contratto è firmato, è anche il momento in cui si farebbero le verifiche”. Foto: Instagram Sala