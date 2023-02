Antonello: “Stadio? Aspettiamo le valutazioni del Milan, ma abbiamo un piano B”

L’Amministratore Delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, ha rilasciato alcune parole sul fronte stadio ai microfoni dei giornalisti presenti post incontro con il sindaco Sala e i rappresentanti del Milan. Alcune dichiarazioni riportate da Sportitalia: “Incontro formale. Per noi, Inter, San Siro rimane la prima opzione, ma il Milan oggi ha ufficialmente comunicato l’interesse per l’area dell’Ippodromo La Maura. Questo richiederà alcune settimane di analisi per poi rivedersi tra qualche giorno e capire se quell’area sarà oggetto di sviluppo oppure se procederemo con il progetto originale: insieme a San Siro. Qualora il Milan dovesse opzionare per un’altra area, anche l’Inter ha un piano alternativo fuori dal Comune di Milano, ma non possiamo comunicarlo. Aspettiamo l’esito del Milan e poi capiremo i prossimi passi”.

Foto: sito ufficiale Inter