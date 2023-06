Sabatini sul caso Milan: “E’ increscioso il comportamento di Cardinale”

Walter Sabatini a Sky Sport ha commentato così la vicenda Maldini e Massara. Tra le parole del ds, c’è un duro attacco a Cardinale: “È increscioso il comportamento di questo dirigente, a me sconosciuto, e io sarò sconosciuto a lui sicuramente. Forse è meglio così. È un comportamento che non è possibile definire normale. Maldini e Massara hanno raccattato un Milan miserrimo tre anni fa, quando era veramente alle corde dal punto di vista sportivo ed economico. Gli hanno restituito la Champions League, gli hanno ridato un patrimonio economico, quest’anno chiuderà con un segno positivo che è una prodezza olimpica. Forse questo Cardinale non lo sapeva, ma lo capirà nei prossimi anni”.

Foto: sabatini twitter bologna