Maldini e Massara, addio al Milan: cronaca di una svolta annunciata

Paolo Maldini è sempre più lontano dal Milan. E gli farà compagnia Ricky Massara. Una situazione diventata insostenibile nelle ultime ore, dopo l’incontro avvenuto questa mattina tra la proprietà e il direttore tecnico rossonero. Divergenze di idee di ogni tipo, non soltanto gli errori dello scorso mercato estivo ma anche la distanza concettuale tra le parti tra budget, ingaggi e situazioni varie. E così siamo ormai a un passo dalla rottura definitiva, con Cardinale pronto a sollevare Maldini e Massara dai propri incarichi nelle prossime ore. Il Milan potrebbe dare maggiore potere al capo scouting Moncada, responsabilizzando ancora di più l’amministrato delegato Furlani. Possiamo parlare di un fulmine a ciel sereno, se non fosse che già dallo scorso 17 maggio erano emerse, chiarissime, discrepanze tra Maldini e Cardinale. Senza dimenticare che lo scorso anno lo stesso dt aveva firmato il rinnovo biennale del contratto a poche ore dalla scadenza. Evidentemente la proprietà non è soddisfatta della stagione appena completata, evidentemente la divergenza tra Maldini e Cardinale – che già c’era – è emersa in modo dirompente.

Foto: Twitter Milan