Rummenigge rivela: “De Ligt? Raiola l’ha proposto spesso al Bayern”

Karl-Heinz Rummenigge, ex ad del Bayern Monaco, ha rivelato a La Gazzetta dello Sport un retroscena di mercato che coinvolge Matthijs De Ligt: “Probabilmente la Juve l’ha venuto perché non li ha convinti, oltre che per ragioni economiche. Mino Raiola nel passato ci aveva chiamato tante volte dicendoci che Matthijs era un ‘giocatore da Bayern, dovete comprarlo’. Ma aveva già allora cifre astronomiche, non solo per il cartellino richiesto dall’Ajax ma anche per l’ingaggio. Poi noi eravamo a posto in difesa, non era necessario come ora”.

Foto: Twitter Bayern Monaco