Rugani-Ajax, conferme totali. La tempistica. E Todibo dietro l’angolo Juve

Conferme totali su quanto vi abbiamo anticipato ieri in relazione a Daniele Rugani destinato all’Ajax. È stata fatta molta confusione sulla formula, sul diritto di riscatto, c’è chi interviene su una notizia e la “sventra”. La formula è quella del prestito secco, per la definizione dobbiamo aspettare la prossima settimana. L’Ajax è da giorni e giorni su Rugani, a prescindere dalla svolta di ieri, e confida di trattenere Sutalo malgrado l’interesse del Bologna che nei giorni scorsi ha nuovamente sondato. L’uscita di Rugani, dopo quella di Huijsen passato al Bournemouth, dovrebbe aprire definitivamente le porte a Todibo (anche questa non più una sorpresa). La Juventus sa di non poter tirare troppo la corda sulla formula e magari concederà al Nizza l’obbligo di riscatto alle condizioni che vuole il club francese. In ogni caso, anche questo è un passaggio da non fallire dopo aver bloccato Todibo, come anticipato settimane e settimane fa.

