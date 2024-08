Esclusiva: Rugani-Ajax, base di accordo con la Juventus

Daniele Rugani all’Ajax è una trattativa che nasce a sorpresa circa un mese fa, con il totale gradimento di Francesco Farioli nuovo allenatore dei lancieri. Stasera l’Ajax sarà impegnato in Europa League, gara di ritorno in casa del Vojvodina dopo l’1-0 dell’andata, ma ha ormai raggiunto un accordo di massima con la Juventus per il prestito secco di Rugani. Tutto questo a prescindere dal futuro di Sutalo (in lizza anche il Bologna) che andrebbe via soltanto per un’offerta importante. Nelle ultime 48 ore, come già anticipato, la trattativa per Rugani in Olanda ha avuto un’impennata e ora c’è un’intesa sulla formula.

Foto: Instagram Rugani