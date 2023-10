Rubiales squalificato 3 anni: “Sentenza senza fondamento. Farò ricorso”

In mattinata è arrivata la sentenza per l’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha avuto una sentenza dalla FIFA che lo ha squalificato per 3 anni, per il bacio alla Hermoso, nella finale del Mondile femminile.

Rubiales ha diramato una lunga nota dove preannuncia una battaglia legale: “Una sentenza senza alcun fondamento. Farò ricorso contro la decisione della Fifa sino all’ultima istanza affinché venga fatta giustizia e trionfi la verità. Malgrado i molteplici sforzi di alcuni politici, dei media e delle istituzioni, sta diventando sempre più evidente la sproporzione e l’ingiustizia commessa. a per le persone e la stragrande maggioranza è tutto chiaro”.