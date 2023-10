Luis Rubiales squalificato per 3 anni dopo il bacio alla giocatrice Jenni Hermoso

Luis Rubiales è stato costretto a dimettersi un mese e mezzo fa dopo aver baciato con la forza la giocatrice Jenni Hermoso ed è statao sollevato dall’incarico di presidente della FA spagnola. Mentre in Spagna si discute ancora della sua successione, la FIFA ha preso una decisione importante nei suoi confronti: Rubiales non potrà lavorare nel calcio per i prossimi tre anni. Ecco il comunicato:

La Commissione disciplinare della FIFA ha sospeso Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, da tutte le attività calcistiche a livello nazionale e internazionale per tre anni.

Foto: Marca