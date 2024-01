RUBEN VARGAS, LA VIOLA TI APPREZZA

La Fiorentina è vicina a chiudere un colpo in entrata per il reparto offensivo. Si tratta di Ruben Vargas. Come raccontato, Si tratta di un Nazionale svizzero, classe 1998 in forza all’Augsburg e con un contratto in scadenza nel 2025. La Fiorentina ha fatto uno scatto forte, la valutazione è di circa 7 milioni e le relazioni molto positive. Cresciuto con il Lucerna, Vargas è in Germania dall’estate 2019 e ora si sente pronto per un definitivo salto di qualità.

Ruben Estephan Vargas Martinez è nato ad Adligenswil, in Svizzera, da padre dominicano e madre svizzera. Classe 1998. E’ un esterno sinistro d’attacco, bravo sia sul suo piede che sul piede invertito. Dopo aver tirato i primi calci nell’FC Adligenswil, è cresciuto nelle giovanili del Lucerna, con un trascorso nel vivaio del Kriens.

Con il Lucerna ha esordito in prima squadra 18enne, il 27 agosto 2017, in occasione del match di campionato pareggiato per 1-1 contro lo Zurigo, sostituendo Francisco Rodríguez negli ultimi quindici minuti di gioco. Allora era un membro chiave della squadra riserve del club, militante in quarta divisione. Alla seconda partita con la prima squadra del Lucerna è andato in gol, consegnando ai suoi la vittoria per 3-2 contro l’Echallens agli ottavi di finale di Coppa di Svizzera. Nella stagione 2018-2019 si afferma come uno dei migliori calciatori della massima serie elvetica, firmando 10 gol e 9 assist in 38 presenze.

Nel giugno 2019 si trasferisce all’Augusta in Bundesliga, con cui esordisce il 17 agosto nella partita persa per 5-1 in casa del Borussia Dortmund, valida per la prima giornata della Bundesliga 2019-20. Alla seconda giornata apre le marcature nella gara pareggiata (1-1) in casa contro l’Union Berlino.

Contribuisce alle salvezze dell’Augusta, con qualità ed esperienza, ottenendo anno dopo anno maggiore continuità. In totale, conta 124 presenze con il club tedesco e 17 gol. In effetti, Vargas non è un vero goleador, più che altro, per caratteristiche è uno che i gol li fa fare, visto che ha tanti assist nei suoi piedi. Numeri che però in Nazionale sono differenti. 40 presenze e 7 gol con la maglia elvetica di cui è un punto di riferimento. Agli ottavi di finale di Euro 2020 ha insaccato il suo rigore e contribuito all’eliminazione della Francia favorita, mentre ai quarti ha fallito dagli undici metri ed è passata la Spagna. Era nella rosa, ovviamente, che ha estromesso l’Italia dallo scorso Mondiale in Qatar.

Un innesto di qualità e spessore per Italiano, in vista dei tre fronti in cui la Fiorentina è chiamata a giocare, una rincorsa al quarto posto, semifinale di Coppa Italia e Conference League.

Il suo idolo è l’ex Lazio e Juventus Stephan Lichtsteiner. Scelta curiosa, ma si spiega facilmente col fatto che i due sono della stessa città, Adligenswil, nelle vicinanze di Lucerna, e hanno frequentato la stessa scuola; più avanti, Vargas ha giocato anche insieme a Lichtsteiner, nell’ultimo anno di carriera di quest’ultimo all’Augsburg.

