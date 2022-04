Rooney risponde a Ronaldo: “Non c’è calciatore che non sia geloso di lui. Eccetto Messi”

Prosegue la querelle fra Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo, con l’ex attaccante britannico che nelle scorse giornate aveva invitato il Manchester United a puntare su profili più giovani e affamati del portoghese e il numero sette che ha risposto commentando un post Instagram dello stesso Rooney definendolo “geloso”.

Parlando in una conferenza stampa tenuta in quanto allenatore del Derby County, Rooney ha commentato ulteriormente: “Probabilmente non c’è calciatore al mondo che non sia geloso di Cristiano. Per la carriera che ha avuto, per i trofei che ha vinto e i soldi che ha guadagnato, nonché per il fisico. Nessuno, eccetto Messi”.

Foto: Twitter Rooney