Cristiano Ronaldo, risposta social a Rooney e Carragher: “Due gelosi”

Nelle ultime settimane gli ex calciatori Jamie Carragher e Wayne Rooney avevano criticato la scelta operata in estate dal Manchester United, con i Red Devils che hanno deciso di acquistare nuovamente Cristiano Ronaldo dopo l’esperienza del portoghese con la maglia della Juventus. Proprio l’ex attaccante aveva sottolineato come la squadra allenata da Ralf Rangnick avrebbe dovuto puntare su profili più giovani e affamati rispetto al numero sette.

Due giorni fa Rooney ha pubblicato una foto nella quale figurava proprio con Carragher negli studi televisivi di Sky Sports. Un post al quale, nella serata di ieri, lo stesso Cristiano Ronaldo ha voluto rispondere scrivendo “Due gelosi”, scatenando immediatamente milioni di commenti da parte dei tifosi di tutto il mondo.

Foto: Twitter Manchester United