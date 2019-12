Rooney riparte dalla B inglese: “Sfida affascinante, al Derby County sarò giocatore e aiuto coach”

L’annuncio era stato fatto in estate, adesso a pochi giorni dalla data stabilita, tutto è stato confermato: Wayne Rooney giocherà nella Serie B inglese con la maglia del Derby County. Da due stagioni in America, al DC United, l’attaccante tornerà in Inghilterra a 34 anni, e il 2 gennaio esordirà in Championship nel match contro il Barnsley. Il bomber, miglior marcatore nella storia del Manchester United (253 gol) e della Nazionale inglese (53 gol), ha commentato così l’inizio della nuova avventura ai microfoni di Sky Sport UK: “Ho un contratto di 18 mesi. Dopo potrei anche continuare, chissà, dipenderà dal mio fisico. Oggi mi sento bene. Non ho perso una sessione di allenamento da due anni. Mi alleno da alcune settimane e sono pronto a giocare, sento che il mio corpo è pronto“.

Il suo contributo

“Penso di poter aggiungere qualità ed esperienza al team. La Championship è una lega che ho sempre visto ed è un po’ diversa dalla Premier League: prima di tutto ci sono molte più partite, poi per quanto riguarda la qualità, probabilmente non sarà buona come la Premier, ma non è da disprezzare. Devi lottare per ottenere risultati e non ho alcun problema. Penso che sarà simile alla Mls americana, lo scoprirò a breve. Se farò anche l’aiuto coach di Cocu? Cercherò di dargli una mano, qui mi danno l’opportunità di farlo, di continuare a giocare e allo stesso tempo studiare da allenatore. Poi quando mi ritirerò penserò a guidare una squadra da solo”.

Foto: sito Derby County