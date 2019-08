Ufficiale: a gennaio Rooney passerà al Derby County. E sul ruolo…

A gennaio, Wayne Rooney sarà un nuovo giocatore del Derby County. A ufficializzarlo è stato lo stesso club inglese, con l’attaccante ex-United che ha firmato un contratto di 18 mesi fino al 2021, con un’opzione per un ulteriore anno. Oltre a giocare per la squadra di Championship, Rooney entrerà anche a far parte dello staff tecnico in previsione di un prossimo futuro da allenatore. Questo il comunicato del Derby: “Il 33enne arriverà dal DC United, club della Major League Soccer, con un contratto iniziale di 18 mesi fino all’estate del 2021, con l’opzione di un altro anno. Oltre a firmare un contratto da giocatore con il Derby, Rooney entrerà a far parte dello staff tecnico del club e continuerà a sviluppare le sue credenziali da allenatore in preparazione di una potenziale carriera manageriale. Rooney, a cui verrà assegnato il numero 32 della squadra una volta che si unirà ai Rams, chiuderà la stagione MLS 2019 con il DC United prima di tornare nel Regno Unito“.

A spiegare più dettagliatamente quale sarà il ruolo del classe ’85 ci ha pensato Mel Morris, direttore esecutivo del Derby: “Siamo assolutamente lieti di annunciare che Wayne Rooney si unirà al Derby County. Avere Wayne Rooney come giocatore, e allo stesso modo come aspirante allenatore, è incredibile e posso solo immaginare il brusio che questo genererà tra i nostri sostenitori in patria e a livello internazionale. Innanzitutto, Wayne si unisce a noi come giocatore, ma avrà anche responsabilità di coaching, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dei nostri giocatori più giovani della nostra Academy che avanzano verso la prima squadra, mentre cercherà di ottenere le qualifiche rilevanti per una futura carriera da allenatore“.

Lo stesso Rooney ha dichiarato: “Sono molto entusiasta dell’opportunità che il Derby County mi ha offerto. Non vedo l’ora di unirmi a Phillip Cocu, al suo staff tecnico e alla prima squadra dall’inizio di gennaio. Sono sicuro di poter dare un grande contributo e non vedo l’ora di incontrare tutti, specialmente i tifosi. Sono altrettanto entusiasta di iniziare la mia carriera da allenatore nel Derby lavorando sia con la prima squadra che con l’Academy“.

Foto: sito ufficiale Derby County