Ronaldo, il campo dovrà attendere. Rinviato il match d’esordio

Attraverso una nota ufficiale, l’Al-Nassr ha comunicato il rinvio della partita contro l’Al-Ta’i a causa di una forte pioggia. Il match avrebbe dovuto vedere l’esordio assoluto di Cristiano Ronaldo con la maglia dei sauditi, questo il tweet del club:

Due to heavy rain and weather conditions impacting the stadium’s electricity, we have been officially informed that tonight’s match against Al Ta’i is postponed for 24 hours.

We apologise for any inconvenience caused to fans and wish everyone safe travels. https://t.co/TKIOQK8Oqo

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 5, 2023