Cristiano Ronaldo: “Lavoro in Europa finito, qui per nuovi record. Mi hanno cercato in tanti”

Intervenuto in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo si è presentato all’Al-Nassr: “Mi sento veramente bene e sono molto felice di questa scelta. In Europa il mio lavoro è finito, non ho nulla da dimostrare: ho vinto tutto e giocato per i migliori club del mondo. Ora è una nuova sfida, sono grato all’Al-Nassr per questa opportunità”.

Poi ha proseguito parlando dei nuovi obiettivi: “Per me essere qui è una grande opportunità per cambiare la mentalità di tante persone. Ho avuto tante offerte dall’Europa, ma anche dal Brasile, dal Portogallo e dall’Australia. Ma avevo dato la mia parola all’Al-Nassr e voglio contribuire allo sviluppo del calcio di questo Paese. Alcune persone non conoscono questo calcio, voglio che la prospettiva sia diversa quando me ne andrò, ecco perché ho scelto questa sfida. Ho battuto diversi record in Europa, ora voglio battere qualche record qui. È una corsa normale per me”.

foto: Screen Twitter Al-Nassr